Баку сообщил о гибели 91 мирного жителя в ходе конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f398504e-1db1-11eb-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Число погибших мирных жителей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 91 человека. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Как отмечает ведомство, получили ранения 405 гражданских лиц. 2488 жилых дома пришли в непригодное состояние, повреждён 461 гражданский объект и 97 многоквартирных жилых зданий.

Ранее, как писал NEWS.ru, Баку опроверг информацию армянской стороны о том, что на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции. Азербайджан подчеркнул, что ВС Армении методично вытесняются с занятых ими позиций.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.