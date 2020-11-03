Баку сообщил о гибели 91 мирного жителя в ходе конфликта в Карабахе

Число погибших мирных жителей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 91 человека. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, Баку опроверг информацию армянской стороны о том, что на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции. Азербайджан подчеркнул, что ВС Армении методично вытесняются с занятых ими позиций.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.