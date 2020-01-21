https://static.news.ru/photo/19d2f19c-3cee-11ea-b48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Вице-премьер правительства Азербайджана Али Ахмедов надеется на скорое подписание с Европейским союзом нового соглашения о стратегическом партнёрстве. Оно должно заменить аналогичный договор от 1996 года.

Работы по подготовке соглашения между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время, и мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве с ЕС, — приводит «Интерфакс» слова Ахмедова.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря заявил о том, что проект документа согласован на 90%. При этом он сообщил о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли: Азербайджан пока не считает нужным присоединиться к ВТО. Вторым ключевым моментом Алиев назвал цены на экспорт энергоресурсов.

Ранее Алиев заявлял, что Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз. По его словам, страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными. Политик отметил, что Азербайджан является членом Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других европейских структур, писал NEWS.ru.