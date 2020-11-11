Баку проведёт учёт ущерба от действий Армении в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d39b3fa8-2424-11eb-8b24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Азербайджан при помощи международных экспертов проведёт учёт ущерба, нанесённого Арменией за период конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом на встрече с военными 11 ноября сообщил президент республики Ильхам Алиев.

Накануне лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Как отметил Алиев, Армения совершила военное преступление. Правительство Азербайджана уже дало приказ подсчитать ущерб от действий Еревана и обеспечить его учёт. С этой целью мобилизованы специальные группы, к работе привлекут международных экспертов.

С участием международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб от всех разрушений и мы, и люди в индивидуальном порядке в организованной форме подадим на врага в международные суды, они выплатят компенсацию и ответят за свои грязные деяния, — цитирует Алиева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент республики объявил, что война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.