Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Карабах

https://static.news.ru/photo/b8832c06-241c-11eb-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.az

Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими в госпитале.

Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель, — цитирует РИА Новости Алиева.

Он также добавил, что Баку привлечёт экспертов для оценки ущерба, причинённого территориям Нагорного Карабаха, и будет требовать от Еревана компенсации через международный суд.

Как писал NEWS.ru, на территории Нагорного Карабаха полностью прекращены боевые действия. Подразделения азербайджанской и армянской армий находятся на занимаемых рубежах в соответствии с мирным соглашением. Об этом 11 ноября сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской. Он подчеркнул, что в настоящее время в зоне конфликта ни одна из сторон не ведёт боевых действий.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.