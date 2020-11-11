В российском Генштабе сообщили о прекращении боёв в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4cac351a-2401-11eb-87d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

На территории Нагорного Карабаха полностью прекращены боевые действия. Подразделения азербайджанской и армянской армий находятся на занимаемых рубежах в соответствии с мирным соглашением. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Рудской подчеркнул, что в настоящее время в зоне конфликта ни одна из сторон не ведёт боевых действий. Армии находятся на занятых рубежах. Российские миротворцы направлены в Карабах для совершения контроля за выполнением мирного соглашения.

Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Общая численность — 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами, — цитирует Рудского «Интерфакс».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство обороны РФ опубликовало карту проведения миротворческой операции на территории Нагорного Карабаха. На ней указаны места наблюдательных постов в районе Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.