Минобороны РФ опубликовало карту размещения миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/44fc6d0e-2400-11eb-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Министерство обороны РФ опубликовало карту проведения миротворческой операции на территории Нагорного Карабаха. На ней указаны места наблюдательных постов в районе Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

Как передаёт РИА Новости, на двух других картах обозначены ввод 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа в зону нагорнокарабахского конфликта, а также обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября.

Как писал NEWS.ru, прибывшие из России в Армению военные миротворческого соединения утром 11 ноября выдвинулись к месту выполнения задач по контролю за прекращением боевых столкновений на территории Нагорного Карабаха. В общей сложности Россия перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Командование расположится в районе Степанакерта.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.