Баку призвал главу МИД Армении «вернуться в реальный мир»

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Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало интервью главы МИД Армении Ары Айвазяна. Баку призвал армянского политика «вернуться в реальность».

Накануне Айвазян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе, о положении армян и о якобы совершённых против них военных преступлениях.

В отличие от руководства Армении, президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе. Глава государства демонстрирует это не только своими словами, но и своими конкретными действиями. <...> Правительство Армении должно сделать выводы из последних событий и смириться с новыми реалиями в регионе, — говорится в ответе Баку, который приводит «Sputnik-Азербайджан».

Ведомство подчёркивает, что Айвазян должен вернуться из вымышленного мира в реальность. Азербайджанский МИД констатировал, что Ереван, придерживаясь деструктивной позиции, противоречащей международному праву, втянул страну в пропасть. Баку рекомендует армянской стороне решать вопросы, вытекающие из подписанного трёхстороннего соглашения, чтобы установить мир в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с требованием к Азербайджану и Армении о соблюдении режима прекращения огня. Сторонам также напомнили о важности обмена пленными и телами погибших.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.