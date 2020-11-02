Баку объявил в международный розыск лиц, добывавших золото в Карабахе

https://static.news.ru/photo/842b10e6-1cf0-11eb-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Азербайджан объявил в международный розыск несколько предпринимателей, которые занимались эксплуатацией золотых месторождений в Зангеланском районе в Нагорном Карабахе.

Министерством налогов Азербайджана было установлено, что филиал Vallex Group, закрытое акционерное общество Base Metals, официально зарегистрированный в Швейцарии, в 2009–2017 годах незаконно получил доход в размере 301,9 млн манатов ($177,5 млн) от месторождений драгоценных металлов в селе Вежнали Зангеланского района, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Азербайджана.

В незаконном получении дохода обвиняются финансовый инвестор Vallex Group, гражданин Швейцарии Вартан Сирмакес, глава компании Валерий Меджлумян и исполнительный директор Base Metals Артур Мкртумян. В отношении них решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, все трое объявлены в международный розыск следственными органами Азербайджана.

Для выяснения размера ущерба, нанесённого Азербайджану и гражданам страны, сотрудниками прокуратуры проводятся следственные действия с осмотром территорий освобождённого 30 октября 2020 года села Вежнали, на которых на протяжении многих лет эксплуатировались месторождения золота.

Кроме того, Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в компетентные органы Швейцарии с запросом об оказании международной правовой помощи для осуществления необходимых следственных действий по уголовному делу.

Ранее стало известно, что военные Азербайджана взяли под контроль ещё 18 населённых пунктов на территории Нагорного Карабаха. Об этом в обращении к народу 26 октября сообщил президент страны Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что под контроль азербайджанской армии перешли четыре села в Зангеланском районе, шесть — в Джабраильском, а также восемь населённых пунктов на территории Губадлинского района. Как отметил Алиев, с начала эскалации конфликта Азербайджан взял в общей сложности 173 населённых пункта. Под контроль армии страны перешли четыре города — Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.