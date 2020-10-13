Баку обвинил Ереван в обстрелах районов близ Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Минобороны Азербайджана заявили о том, что армянские ВС нарушают установленный режим перемирия и обстреливают несколько районов страны вокруг Нагорного Карабаха.

Армянские вооруженные силы, грубо нарушая гуманитарное перемирие, подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, — приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что перемирие в Нагорном Карабахе не действует. Он сообщил о том, что ситуация в регионе близка к гуманитарной катастрофе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.