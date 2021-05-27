Азербайджан призвал Армению отказаться от «политической истерии»

https://static.news.ru/photo/16452f94-bec6-11eb-999e-96000091f725_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что Армении следует избегать политической истерии при обсуждении вопросов делимитации границы, его слова приводит государственный телеканал AzTV.

Делимитация границ должна проходить не в форме политической истерии, а в нормальных прагматичных условиях и в завершении каждая страна должна с уважением относиться к международно-признанным границам, — заявил министр.

Политик напомнил, что никогда ранее Азербайджан и Армения не проводили делимитацию государственной границы. По этому вопросу существуют пути решения, которые признаны на международном уровне. Байрамов добавил, что государства создают рабочую группу, а также при необходимости и комиссию с привлечением специалистов, в этом заключатся рабочий механизм.

26 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала инциденты на границе Армении и Азербайджана с отсутствием международно-правового оформления границы. По словам дипломата, эта проблема осталась ещё с советских времён и она должна быть решена исключительно мирным, переговорным путём.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.