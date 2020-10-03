Президент Азербайджана заявил о занятии села в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cb90c0ee-0593-11eb-a279-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/wwwmodgovaz

Азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш, — написал в Twitter Алиев.

Как писал NEWS.ru, Ильхам Алиев считает, что у России более важная роль в разрешении конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе, чем у других стран-посредников. Он отметил, что РФ имеет особое положение, потому что «она является соседней страной Азербайджана в регионе, у неё нет государственной границы с Арменией». Также он назвал ключевым условием для перемирия вывод Арменией войск с территории Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.