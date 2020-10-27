Азербайджан заявил о праве уничтожать военные объекты противника

https://static.news.ru/photo/9fb62838-183f-11eb-8c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Госпогранслужба и Министерство обороны Азербайджана сделали совместное заявление, в котором говорится, что армия страны имеет право наносить удары по военным объектам противника вне зависимости от их местонахождения, если они угрожают территориальной целостности республики. Сообщение обнародовала пресс-служба оборонного ведомства.

В Азербайджане заявили, что Ереван целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта. Особенно — на восстановленных участках государственной границы. Баку призывает Ереван смириться с тем, что эти зоны не являются территориями конфликта. Восстановленные госграницы — это признанные мировым сообществом границы, определяющие полноправные суверенные территории республики, уточнили в Азербайджане.

Азербайджан придерживается нового режима гуманитарного прекращения огня и сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры, — сообщается на сайте МО страны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Еревана об ударе по армянской пограничной заставе на юге страны, на границе с Ираном.