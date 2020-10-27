Азербайджан опроверг данные об ударе по южной границе Армении

https://static.news.ru/photo/7ee5827e-1836-11eb-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Еревана об ударе по армянской пограничной заставе на юге страны, на границе с Ираном.

Распространённая Арменией информация о якобы обстреле её территории с использованием принадлежащих Азербайджану БПЛА и ракетно-артиллерийских средств является ложью и носит провокационный характер, — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что военные соблюдают режим гуманитарного перемирия.

Как писал NEWS.ru, армянские военные в ночь на вторник, 27 октября, обстреляли населённые пункты на разных направлениях линии соприкосновения. Военные операции продолжались по преимуществу на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях. Азербайджанские военные пресекли попытки противника атаковать и отбросили его назад, заявили в МО Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.