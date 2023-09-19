Азербайджан заявил о гибели мирного жителя Карабаха под обстрелами Армении ГП Азербайджана: в Шуше под минометным обстрелом ВС Армении погиб мирный житель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шуша в Карабахе под обстрелом скончался инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления госрезерва Видади Фархадов, сообщает в Telegram пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана. В ведомстве заявили, что удар был нанесен армянскими военными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

19 сентября в результате теракта на город Шуша Вооруженными силами Армении<...> путем расстрела крупнокалиберным оружием, в том числе минометом, от полученных ранений скончался инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного резерва города Шуша Фархадов Видади Айдын оглы 1967 года рождения, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве с умыслом национальной вражды и вражды в связи с терроризмом; терроризме с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств организованной группой; причинении тяжких последствий рейдов на предприятия, организации и отдельных лиц в составе вооруженных формирований и группировок, не предусмотренных законодательством.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.