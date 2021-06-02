Азербайджан выступил за начало процесса делимитации границ

https://static.news.ru/photo/3b7e7ae0-c3a3-11eb-9675-96000091f725_660.jpg Баку Фото: Belarus MFA/twitter.com

Азербайджан выступает за начало процесса демаркации и делимитации границы с Арменией, говорится в заявлении МИД республики.

В ведомстве отметили, что Ереван предпринимает целенаправленные шаги по обострению ситуации. Об этом свидетельствуют продолжающиеся провокации на границе.

Со своей стороны, в очередной раз подчёркиваем недопустимость подобных провокаций и важность разрешения разногласий по пограничному вопросу только путём переговоров. Азербайджан выступает сторонником начала процесса делимитации и демаркации границы двух государств. Мы призываем Армению придерживаться принципов международного права, воздерживаться от ненужной эскалации напряжённости на границе и прекратить провокации, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, имеющемся в распоряжении NEWS.ru.

Минобороны Азербайджана заявило в среду, что около 40 военных Армении нарушили границы и проникли вглубь азербайджанской территории в сторону села Армудлу Кельбаджарского района, оружие против них не применялось. Министерство обороны Армении в свою очередь назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны о переходе армянскими военнослужащими государственной границы.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в середине мая. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.