Азербайджан сообщил о гибели 31 гражданина с начала эскалации в Карабахе

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Азербайджанская Генпрокуратура сообщила о гибели 31 мирного жителя с начала эскалации в Нагорном Карабахе.

В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погиб 31 мирный житель, ранены 154 человека, — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, нанесён ущерб 133 гражданским объектам и 928 жилым домам.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.