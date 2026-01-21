Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:54

Азербайджан согласился стать учредителем Совета мира по просьбе Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Баку принимает предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стать учредителем Совета мира по ситуации в Газе, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана. Уточняется, что республика уже довела свое решение до сведения американской стороны. Вашингтону также будет направлено официальное письмо с подтверждением.

Азербайджанская Республика приняла данное приглашение и довела до [сведения] США свое намерение стать членом Совета мира в качестве государства-учредителя, — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Азербайджан, как и всегда, стремится вносить активный вклад в международное сотрудничество. Кроме того, Баку готов работать над укреплением мира и стабильности.

Ранее Трамп публично подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый Совет мира для урегулирования конфликта в секторе Газа. Свое решение он аргументировал высоким статусом коллеги на мировой арене. Трамп назвал Путина одним из ключевых политиков, чье участие он считает важным.

Баку
Азербайджан
США
Дональд Трамп
сектор Газа
