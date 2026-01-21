Азербайджан согласился стать учредителем Совета мира по просьбе Трампа

Баку принимает предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стать учредителем Совета мира по ситуации в Газе, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана. Уточняется, что республика уже довела свое решение до сведения американской стороны. Вашингтону также будет направлено официальное письмо с подтверждением.

Азербайджанская Республика приняла данное приглашение и довела до [сведения] США свое намерение стать членом Совета мира в качестве государства-учредителя, — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Азербайджан, как и всегда, стремится вносить активный вклад в международное сотрудничество. Кроме того, Баку готов работать над укреплением мира и стабильности.

Ранее Трамп публично подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый Совет мира для урегулирования конфликта в секторе Газа. Свое решение он аргументировал высоким статусом коллеги на мировой арене. Трамп назвал Путина одним из ключевых политиков, чье участие он считает важным.