Азербайджан объявил бывшего министра обороны Армении в международный розыск

https://static.news.ru/photo/fa4fcbbc-2dae-11eb-8d26-fa163e074e61_660.jpg Сейран Оганян Фото: azeridefence.com

Военная прокуратура Азербайджана объявила экс-главу министерства обороны Армении Сейрана Оганяна в международный розыск. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По её данным, в отношении бывшего министра, занимавшего этот пост в период с 2008 по 2016 год, выдвинуты обвинения по статьям 103 («Геноцид») и 107 («Депортация или принуждение к переселению») УК Азербайджана.

Бакинский военный суд вынес постановление о заочном аресте Оганяна на 4 месяца, — говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в связи с принятыми решениями экс-министр объявлен в розыск, национальное бюро Интерпола об этом уже проинформировано, передаёт ТАСС.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель главы Министерства обороны Армении Габриэл Балаян освобождён от должности. Об этом рассказал глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в ходе встречи с участниками протестов перед зданием Минобороны.