Азербайджан начал военные учения

https://static.news.ru/photo/60c0bb78-b61b-11eb-a003-96000091f725_660.jpg Фото: mod.gov.az

В Азербайджане стартовали военные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Как уточняется, участие в них принимают порядка 15 тысяч военнослужащих, до 300 единиц бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, миномёты и противотанковые средства, а также 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения. Учения продлятся до 20 мая.

В ходе учений военные отточат навыки приведения войск в боевую готовность, их перегруппировку и взаимодействие. Кроме того, в процессе войска «выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».

Ранее НАТО начала учения по противоракетной и противовоздушной обороне в Северном море. Основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.