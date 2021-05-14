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Азербайджан начал военные учения

10:32, 16 мая 2021
Фото: mod.gov.az

В Азербайджане стартовали военные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Как уточняется, участие в них принимают порядка 15 тысяч военнослужащих, до 300 единиц бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, миномёты и противотанковые средства, а также 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения. Учения продлятся до 20 мая.

В ходе учений военные отточат навыки приведения войск в боевую готовность, их перегруппировку и взаимодействие. Кроме того, в процессе войска «выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».

Ранее НАТО начала учения по противоракетной и противовоздушной обороне в Северном море. Основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.

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