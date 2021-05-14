Азербайджан начал военные учения

В Азербайджане стартовали военные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Как уточняется, участие в них
В ходе учений военные отточат навыки приведения войск в боевую готовность, их перегруппировку и взаимодействие. Кроме того, в процессе войска «выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».
Ранее НАТО начала учения по противоракетной и противовоздушной обороне в Северном море. Основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.