Страны СНГ

Автозаки добрались до места столкновений у метро «Спортивная» в Минске

01:52, 11 августа 2020 19
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Колонна автозаков из десяти машин прибыла в район метро «Спортивная» в Минске, где в настоящий момент продолжаются столкновения протестующих с силовиками.

Людям, недовольным объявленными результатами прошедших 9 августа выборов главы Белоруссии, противостоят милиция, внутренние войска и бойцы подразделения «Альфа», сообщает РИА Новости.

Против безоружных граждан применяются резиновые пули и светошумовые гранаты. Силовики стараются оттеснить протестующих от центра города по улице Притыцкого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у универсама «Рига» в Минске прогремели взрывы. К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади уже направилась колонна грузовиков внутренних войск. Оттуда, в свою очередь, уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.

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