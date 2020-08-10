Автозаки добрались до места столкновений у метро «Спортивная» в Минске

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Водитель иномарки в Минске около метро «Пушкинская», пытаясь избежать задержания, сбил омоновца на повороте. На этом месте местные автомобилисты ранее блокировали машины внутренних войск, следовавшие к месту столкновений ОМОНа с митингующими на Пушкинской площади.

Омоновец после инцидента самостоятельно поднялся на ноги. Видео опубликовано на Telegram-канале «Говорит Москва». На Пушкинской площади силовики пустили в ход резиновые пули и светошумовые гранаты. Место столкновения омоновцев и минчан,...