https://static.news.ru/photo/75a55c4c-bf03-11eb-ad0b-96000091f725_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Военный автомобиль азербайджанской армии подорвался на мине. Это произошло на территории Кельбаджарского района на границе с Арменией. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили журналисты «Интерфакс-Азербайджан».

Подрыв на мине военного автомобиля произошёл в непосредственной близости от границы. По некоторым сведениям, речь идёт о грузовой машине снабжения. Она подорвалась во время движения к позициям азербайджанских Вооружённых сил.

Представители Министерства обороны республики уже подтвердили факт произошедшего. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь военного ведомства, подполковник Анар Эйвазов.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В Ереване заявили, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.

МИД Азербайджана считает ночной переход военных Армении на свою территорию нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева.