Армянские деятели культуры попросили РФ помочь вернуть военнопленных

https://static.news.ru/photo/99550802-3247-11eb-8074-fa163e074e61_660.jpg Грант Тохатян Фото: hranttokhatyan/instagram.com

Известные деятели культуры Армении организовали шествие с площади Свободы в Ереване к российскому посольству, где передали письмо дипломатам из РФ с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, участники шествия надеются на помощь России в поиске пропавших без вести армянских солдат, а также тел погибших военнослужащих, передаёт ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента, находящегося в Ереване.

Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину пленённых наших солдат, — заявил один из инициаторов акции актёр Грант Тохатян.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Армении необходимо прекратить внутренние распри для скорейшего решения проблем с пленными и поиском пропавших без вести. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, в государстве нужно стабилизировать сложившуюся ситуацию, а не усугублять её.