Армянские деятели культуры попросили РФ помочь вернуть военнопленных

Известные деятели культуры Армении организовали шествие с площади Свободы в Ереване к российскому посольству, где передали письмо дипломатам из РФ с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных конфликта в Нагорном Карабахе.
Кроме того, участники шествия надеются на помощь России в поиске пропавших без вести армянских солдат, а также тел погибших военнослужащих,
Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину пленённых наших солдат, — заявил один из инициаторов акции актёр Грант Тохатян.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Армении необходимо прекратить внутренние распри для скорейшего решения проблем с пленными и поиском пропавших без вести. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, в государстве нужно стабилизировать сложившуюся ситуацию, а не усугублять её.