Армянские демонстранты предъявили ультиматум парламенту

https://static.news.ru/photo/3cb21cbe-2335-11eb-8a84-fa163e074e61_660.jpg Участники акции протеста возле входа в здание парламента Армении в Ереване Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Граждане Армении, протестующие против участия страны в договоре о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха, предъявили ультиматум парламенту.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

В Ереване после новости о соглашении начались протесты. Во вторник к членам правящего блока «Мой шаг» обратился командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян. Он призвал их прийти в здание Национального собрания и начать процесс дератификации соглашения. В противном случае Егиазарян пообещал найти их и привлечь к ответственности.

Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдёт, — цитирует командира Sputnik Армения.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе ещё раз напомнил премьер-министру Армении Николу Пашиняну о том, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.