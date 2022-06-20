Армянская оппозиция проведет шествие в центре Еревана Армянская оппозиция проведет митинг из-за перестрелки на севере страны

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Представители армянской оппозиции объявили о проведении очередного митинга в центре Еревана, сообщает агентство Sputnik Армения. Причиной для новой акции послужила перестрелка в селе Нигаван Арагацотнской области, в результате которой погиб один человек и шестеро получили ранения.

Депутат от фракции «Айастан» Гегам Манукян пригласил сограждан подойти к 19:00 на площадь Франции, а затем выдвинуться оттуда шествием к офису правящей партии, зданию полиции и Службы нацбезопасности, — сообщает агентство.

Ранее 20 июня стало известно, что один человек погиб после стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении. По предварительным данным, стрельба велась из охотничьего ружья.

Отмечалось, что участниками стрельбы являются родственники и друзья депутата парламента Армении Матевоса Асатряна и вице-губернатора области Эдгара Парваняна. Оба политика — сторонники партии «Гражданский договор», лидером которой является премьер Никол Пашинян. Издание утверждает, что причиной конфликта стало оскорбление в адрес Пашиняна, после чего родственники членов партии и открыли стрельбу.