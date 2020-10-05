Армия Азербайджана взяла под контроль ещё три села в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9d9b36ae-072f-11eb-ad05-fa163e074e61_660.jpg Фото: karabakh_azerbaycan/vk.com

Военные соединения Азербайджана взяли под контроль ещё три села в Джабраильском районе. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев.

Сегодня азербайджанская армия освободила сёла Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района, — написал политик в Twitter.

Помимо этого, были заняты стратегические высоты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, уточнил он.

Bu gÃ¼n AzÉrbaycan ordusu CÉbrayÄ±l rayonunun ÅÄ±xÉli AÄalÄ±, SarÄ±calÄ±, MÉzrÉ kÉndlÉrini vÉ mÃ¼xtÉlif istiqamÉtlÉrdÉ bir neÃ§É strateji yÃ¼ksÉkliyi azad etmiÅdir. QÉhrÉman ordumuzun uÄurlu ÉmÉliyyatÄ± davam edir. QarabaÄ AzÉrbaycandÄ±r! — Ä°lham Æliyev (@azpresident) October 5, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана сообщило, что военные на линии соприкосновения уничтожили четыре армянские ракетные системы залпового огня «Град».