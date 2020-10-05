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Армия Азербайджана взяла под контроль ещё три села в Карабахе

19:53, 05 октября 2020 223
Фото: karabakh_azerbaycan/vk.com

Военные соединения Азербайджана взяли под контроль ещё три села в Джабраильском районе. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев.

Сегодня азербайджанская армия освободила сёла Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района, — написал политик в Twitter.

Помимо этого, были заняты стратегические высоты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, уточнил он.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана сообщило, что военные на линии соприкосновения уничтожили четыре армянские ракетные системы залпового огня «Град».

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