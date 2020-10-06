Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

https://static.news.ru/photo/57d224f4-07f0-11eb-9044-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что азербайджанские военные провели масштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Вооружённые силы Азербайджана с привлечением резервных сил и большого количества военной техники, включая танки и вооружение, начали масштабную атаку на южном направлении между Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха. — NEWS.ru) и Азербайджаном, — написала она в Facebook.

Такие данные она приводит со ссылкой на Минобороны непризнанной республики Нагорный Карабах.

Как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.