Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что азербайджанские военные провели масштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Вооружённые силы Азербайджана с привлечением резервных сил и большого количества военной техники, включая танки и вооружение, начали масштабную атаку на южном направлении между Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха. — NEWS.ru) и Азербайджаном, — написала она в Facebook.
Такие данные она приводит со ссылкой на Минобороны непризнанной республики Нагорный Карабах.
Как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.