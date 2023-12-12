Армения заявила о европейских стремлениях Глава МИД Армении: у Еревана есть европейские стремления

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Арарат Мирзоян

Власти Армении поддерживают стремление Украины и Молдавии стать членами Европейского союза, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян во время министерской встречи Восточного партнерства в Брюсселе. По его словам, у Еревана тоже имеются европейские стремления, передает ТАСС.

Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления, — сообщил Мирзоян.

Он также добавил, что программа «Восточное партнерство» внесла вклад в процесс демократического перехода в Армении. Как подчеркнул Мирзоян, республика решила выбрать «необратимый путь» реформ и демократизации и намерена его придерживаться при значительной поддержке Евросоюза. По словам главы МИД, Армения планирует сблизиться с ЕС, насколько это возможно.

Большинство европейцев ранее высказались за вступление Украины в Евросоюз. Согласно результатам опроса, больше всего Киев поддерживают в Дании и Польше. Против членства Украины в ЕС выступили австрийцы.