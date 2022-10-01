Армения прокомментировала поставки оружия из России в Азербайджан

Фото: Министерство обороны РФ

Роль России в поставках оружия Азербайджану — это долгая история, которая очень волнует Ереван. Такое заявление в разговоре с Fox News сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он подчеркнул, что этот вопрос армянская сторона уже обсуждала с Москвой.

По словам Григоряна, в США заняли прямолинейную позицию по поводу конфликта между Баку и Ереваном. Он отметил, что международное сообщество должно поддержать дипломатическое взаимодействие.

Настало время для обеих наших стран полностью и искренне участвовать в постконфликтной нормализации, чтобы мы могли, наконец, перевернуть трагическую страницу нашей истории и начать строить лучшее будущее для наших детей, — заявил Григорян.

Он добавил, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армении смогли найти более явную поддержку со стороны американцев.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заговорил о необходимости разместить международных наблюдателей в приграничных с Азербайджаном районах. Причем Ереван не отдает предпочтение какой-то конкретной организации.

Предложение прозвучало на фоне очередного обострения на армяно-азербайджанской границе вечером 28 сентября. В результате столкновений с азербайджанской стороны тяжело пострадал один военнослужащий, а в армянской армии погибли трое.

Как передавал NEWS.ru, не получив ожидаемой поддержки от Москвы, которая всесторонне выступает за скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном, Пашинян в открытую пытается вмешать Запад в свои отношения с Азербайджаном. Изучение ситуации приводит к выводу, что из-за этого возрастает риск начала нового масштабного конфликта.