Армения готова в кратчайшие сроки открыть все коммуникации с Азербайджаном Пашинян: Армения готова открыть все железнодорожные и автомобильные коммуникации с Азербайджаном

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Армения готова максимально быстро открыть все железнодорожные и автомобильные коммуникации с Азербайджаном, заявил в ходе «правительственного часа» в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, Армения больше остальных стран заинтересована в открытии сообщения, поскольку была в блокаде более 30 лет.

Иногда складывается впечатление, в особенности согласно интервью наших экспертов СМИ, что вокруг нас все хотят открытия дорог, а мы сопротивляемся. Наоборот, больше всего мы хотим, чтобы эти дороги открылись. <...> Единственная связь Армении с ЕАЭС — это КПП «Верхний Ларс», который по объективным причинам время от времени закрывается. Открытие коммуникаций в регионе, в частности железнодорожная и автомобильная связь с Азербайджаном, существенно увеличит товарооборот Армении с ЕАЭС. Мы хоть завтра готовы реализовать эти действия и дать старт работам (по открытию коммуникаций. — NEWS.ru), — заявил Пашинян.

Он отметил, что власти Грузии работают над строительством тоннеля на границе с Россией, который позволит расширить торговлю между странами. По словам Пашиняна, открытие коммуникаций с Азербайджаном позволило бы Армении и ЕАЭС увеличить товарооборот.

Глава кабмина отметил, что Ереван заинтересован в скорейшей реализации положений трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана, где прописано разблокирование региональных коммуникаций.

Никто — ни Азербайджан, ни Турция — не имеют такой потребности больше, чем мы. И, поскольку все это понимают, пытаются увеличить для нас цену открытия региональных коммуникаций. Мы же говорим — давайте реализуем то, что написано в трехстороннем заявлении, и не надо приписывать заявлению того, чего там нет. А там нет упоминаний о коридоре (через территорию Армении), нет упоминаний об ограничении суверенитета Армении, в применении национального законодательства, — заявил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на дороге Лачин — Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Глава государства подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по Лачинскому коридору было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста.

Алиев также заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.