«Арина, за тебя»: Лукашенко поднял рюмку в честь победы теннисистки Лукашенко выпил за победу Арины Соболенко на Australian Open

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравляет белорусскую теннисистку Арину Соболенко, выигравшую турнир Большого шлема Auatralian Open 2023. Президент пожелал теннисистке личного счастья, здоровья и новых побед.

Арина, за тебя! — сказал Лукашенко, перед тем как выпить.

28 января Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в финале Australian Open 2023. Счет матча — 4:6, 6:3, 6:4. Он продолжался 2 часа 29 минут. Соболенко превзошла соперницу по чисто выигранным мячам с показателем 50:31 и по подачам навылет: 17:9.

Для Соболенко этот титул — первый на турнирах Большого шлема. До этого на них побеждала лишь одна представительница Белоруссии. Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах.