Арестованный в Белоруссии политтехнолог Шкляров жалуется на здоровье

https://static.news.ru/photo/a4e3a3fc-f513-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitali Shkliarov/facebook.com

Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии по уголовному делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, пожаловался на здоровье. Он также получил травму в СИЗО, однако обстоятельства инцидента неизвестны, рассказал адвокат фигуранта Антон Гашинский.

По словам юриста, у его подзащитного несколько дней назад — 8 сентября 2020 года — поднялась температура тела до 39 градусов. Три дня Шклярову никто не помогал, игнорируя жалобы на здоровье.

Все признаки [COVID-19] налицо, но тест на коронавирус ему не делали. Единственное, дали "Ибупрофен", чтобы сбить температуру, — цитирует Гашинского РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что его клиент находится в очень тяжёлом состоянии, но в больничную камеру в следственном изоляторе политтехнолога не перевели, а продолжают держать в обычных условиях с двумя сокамерниками.

Юрист отметил, что во время недавнего посещения Шклярова обратил внимание на «чёрный-чёрный палец» Шклярова, однако фигурант «замялся» и пообещал «потом» рассказать про обстоятельства получения травмы. Гашинский заявил, что собирается 14 сентября вновь посетить подследственного в СИЗО № 1 в Минске на улице Володарского.

Адвокат также заявил, что расследование дела Шклярова не ведётся в течение месяца, задержанного просто «оставили в так называемой заморозке». По информации Гашинского, Шклярова пока поместили под стражу на два месяца, этот срок заканчивается 29 сентября.

Мужчина проходит подозреваемым по делу Тихановского. Государственные СМИ Белоруссии называют Шклярова консультантом блога Тихановского «Страна жизни». Якобы политтехнолог мобилизовал протестный электорат. Шкляров родился в Гомеле. В настоящее время он проживает в США. Политтехнолог принимал участие в избирательных кампаниях Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова и Дарьи Бесединой. На свою родину мужчина приехал в начале июля и попал на 14-дневный карантин. Соблюдение режима самоизоляции каждый день проверяли сотрудники полиции. Шклярова задержали 29 июля.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что субботний «женский марш» завершился в Минске на площади Победы. К концу акции колонна митингующих состояла приблизительно из двух тысяч женщин. Силовики разогнали митингующих, несколько десятков женщин были задержаны. После этого в течение приблизительно двух часов колонна почти беспрепятственно передвигалась по центральным улицам белорусской столицы, пополняясь всё новыми участницами.