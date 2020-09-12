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Субботний «женский марш» завершился в Минске на площади Победы. К концу акции колонна митингующих состояла приблизительно из двух тысяч женщин.

Силовики разогнали митингующих, несколько десятков женщин были задержаны. После этого в течение приблизительно двух часов колонна почти беспрепятственно передвигалась по центральным улицам белорусской столицы, пополняясь всё новыми участницами. Женщины шли по тротуарам, не мешая дорожному движению. Они несли плакаты и традиционную для белорусских протестов бело-красно-белую символику, скандировали антиправительственные лозунги, передаёт ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов не мешали проведению акции, но микроавтобусы силовиков сопровождали колонну практически на всём пути. Через Немигу и Троицкое предместье они вышли на проспект Независимости, по нему прошли из центра мимо площади Победы почти до Академии наук, а потом снова пришли на площадь Победы, после этого начали расходиться, обещая вернуться снова.

Накануне в Минске силовики также задерживали женщин. Всего были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.