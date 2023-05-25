Алиев заявил о союзнических отношениях с Россией де-факто и де-юре

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Ильхам Алиев принимает участие в Москве в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после визита российского лидера Владимира Путина в Азербайджан в 2001 году отношения между странами вышли на качественно новый уровень. По его словам, сейчас это союзнические отношения.

Это союзнические отношения де-факто и де-юре, — сказал он в ходе двусторонней встречи с российским лидером в Кремле.

Алиев также выразил благодарность усилиям России в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По словам азербайджанского лидера, РФ приложила большие усилия для того, чтобы Баку и Ереван пришли к заключению мирного договора

Мы высоко ценим эти усилия, — отметил он.

Алиев заявил, что после признания властями Армении Карабаха частью Азербайджана и территориальной целостности республики с указанием конкретной площади (86,6 тысячи кв. км — NEWS.ru) согласование других пунктов мирного договора будет идти легче.

Путин, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за то, что он принял решение присоединиться к работе в рамках ЕврАзЭС. По его словам, уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами — участницами ЕврАзЭС носит серьезный и глубокий характер.

В целом российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады, — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, в этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиева. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран, отметил глава государства.

И тоже хорошо известно — мы отмечали в России этот юбилей достойно. Прошли выставки и в Госдуме, и в Совете Федерации, показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица, — в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва — Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева, — подчеркнул глава государства.

Алиев ранее сообщил, что существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений Баку и Еревана на основе признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Он подчеркнул, что возможность для выхода на мирное соглашение есть с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о нормализации отношений на основе Алма-Атинской декларации. Он подчеркнул, что страны признали территориальную целостность друг друга. Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, а Азербайджан — территорию Армении в 29 800 квадратных километров, сообщил Пашинян.