Алиев заявил о готовности к переговорам с Арменией в Москве

https://static.news.ru/photo/1da0ae52-121a-11eb-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Senat RP/Polish Senate

Азербайджанская сторона согласна провести переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе с Арменией. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, он готов к встрече как в Москве, так и в любом другом месте.

Алиев подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, а также Дмитрий Медведев, занимавший этот пост с 2008-го по 2012 год, неоднократно проводили трёхсторонние встречи с руководителями Азербайджана и Армении. По словам Алиева, Россия всегда играла серьёзную роль в урегулировании конфликта, и на это был ряд объективных причин, в том числе исторического и географического характера. Кроме того, азербайджанский лидер обратил внимание на высокий уровень взаимодействия России с конфликтующими сторонами.

Мы всегда готовы встретиться и в Москве и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования, — заявил Алиев в интервью ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для переговоров по Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.