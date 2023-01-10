Алиев: запуск Зангезурского коридора неизбежен, хочет того Армения или нет

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Ильхам Алиев

Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет, заявил на брифинге азербайджанский президент Ильхам Алиев. По его словам, для Баку эта дорога является стратегическим объектом, поэтому движение по ней должно быть открыто как можно быстрее.

Запуск Зангезурского коридора неизбежен, хочет того Армения или нет. Для нас это стратегический проект. Мы хотим, чтобы он был запущен быстрее, — сказал Алиев.

Президент добавил, что проект строительства Зангезурского коридора нашел отражение в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. По его словам, между западными районами Азербайджана и Нахичеванью должна быть транспортная связь, и Армения должна ее обеспечить.

Алиев отметил, что сейчас Армения хочет этого избежать, фактически не выполняет взятые на себя обязательства более двух лет. Но это не остановит Баку, подчеркнул президент, так как это стратегический проект не только для Азербайджана, но и для нескольких соседних стран.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил на брифинге о готовности республики обеспечить железнодорожную и автомобильную связь по территории страны между Азербайджаном и Нахичеванью.

Мы также заинтересованы в строительстве новых дорог. Единственное, что мешает этому — заявления Азербайджана о каких-то коридорах. Я неоднократно заявлял, что, если мы хотим, чтобы Армения стала развитой и безопасной страной, то должны подумать об изменении качества отношений в регионе, — сказал Пашинян.

Алиев заявил в своем новогоднем обращении о том, что есть все условия для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Он также пообещал, что Зангезурский коридор будет открыт, «хочет того Армения или нет» и добавил, что в течение двух лет будет открыт международный аэропорт в Лачинском районе, где с ноября 2020 года действует миротворческая миссия РФ.