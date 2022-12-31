Алиев заявил о перспективах мирного договора с Арменией Алиев заявил, что есть все условия для подписания мирного договора с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении заявил о том, что есть все условия для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Слова Алиева приводит «Интерфакс».

Армения на встречах в Праге и в Сочи признала территориальную целостность Азербайджана. Считаю, что имеются все условия для подписания мирного договора и он может быть подписан, — сказал президент.

Также Алиев пообещал, что Зангезурский коридор будет открыт, «хочет того Армения или нет». По словам азербайджанского лидера, «все работы по строительству этого коридора идут по плану».

Он также добавил, что в течение двух лет будет открыт международный аэропорт в Лачинском районе, где с ноября 2020 года действует миротворческая миссия РФ в зоне карабахского конфликта.

Зангезурский коридор — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении (Зангезура), рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

Армения возражает против данного строительства, утверждая, что «логика коридора» отклоняется от подписанного в трехстороннем порядке заявления о прекращении огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Карабахе, которая сложилась из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана, сделанного 9 ноября 2020 года. Пашинян заявил, что в Карабахе ожидают, что РФ выступит с оценкой ситуации и представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.