Алиев анонсировал переговоры с Ереваном по мирному договору Алиев заявил о скором начале переговоров с Ереваном по мирному договору

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору, сообщает «Интерфакс Азербайджан». Он отметил позитивное продвижение в позиции Еревана и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сближение позиций.

Наша позиция по мирным переговорам ясна, логична, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть, — сказал Алиев.

Он также напомнил, что в мае этого года Ереван официально признал параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села.

Если в октябре прошлого года она (Армения. — NEWS.ru) признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села, — подчеркнул Алиев.

9 июля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об интенсивной работе Баку по нормализации отношений с Арменией. Он пояснил, что ведутся переговоры об открытии коммуникаций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время планируется его встреча с Алиевым. Он подчеркнул, что она должна пройти в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. При этом глава армянского правительства отметил, что текст мирного договора между Ереваном и Баку к подписанию пока не готов.