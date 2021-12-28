Алиев прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Sputnik Азербайджан. Мероприятие состоится 28 декабря. Участники саммита подведут итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудят актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Азербайджанский лидер находится в России по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия во встрече глав государств СНГ, — говорится в сообщении.

Кроме того, на встречу прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отмечается, что в ходе саммита возможны переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Участие в мероприятии также примут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам переговоров было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

Позже лидеры стран провели встречи в Брюсселе, в ходе которых обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель Евросоюза заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.