Алиев пообещал судиться с Ереваном за разграбленный Карабах

https://static.news.ru/photo/653028be-a1fe-11eb-9c4e-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Баку через международный суд потребует от Еревана возместить ущерб, нанесённый Нагорному Карабаху за годы, пока территория находилась под контролем Армении. Главная задача сейчас — максимально точно и полно оценить урон, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, процесс расчёта точной суммы продолжается, к этому привлечены иностранные специалисты.

Разграбление, незаконная эксплуатация армянами наших золотых, медных месторождений и других природных ресурсов считается международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам, — заявил Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Он подчеркнул, что к ответу Азербайджан намерен привлечь не только Армению, но и её зарубежных партнёров, использовавших природные ресурсы Нагорного Карабаха.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

В телевизионном интервью Алиев также сообщил, что в ходе боёв осенью 2020 года ракетные комплексы «Искандер-М» российского производства всё-таки не применялись. Ранее военные Азербайджана находили при разминировании фрагменты снарядов, похожие на этот вид вооружений.