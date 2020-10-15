Алиев отверг обвинения в применении Азербайджаном наёмников в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e5ec4b24-0eae-11eb-99e8-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: mod.gov.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все обвинения в том, что на стороне Баку в Нагорном Карабахе воюют наёмники из других стран, являются бездоказательными.

У нас нет наёмников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу, — приводит РБК слова азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что вооружённым силам страны нет необходимости привлекать бойцов из третьих стран, так как армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих.

Ранее СМИ и правозащитные организации неоднократно сообщали, что по обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе сражаются наёмники и боевики из разных стран, в том числе из Сирии, Турции, России и других.

О присутствии в зоне боевых действий вооружённых лиц из третьих стран сообщал в том числе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может задействовать миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе только по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ и при получении соответствующего мандата СБ ООН.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.