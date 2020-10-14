ОДКБ назвала условия задействования миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cf83a430-0e41-11eb-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Миротворческие силы ОДКБ Фото: jscsto.org

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может задействовать миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе только по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ и при получении соответствующего мандата СБ ООН.

Введение миротворческих сил может быть осуществлено с согласия всех конфликтующих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Решение принимается с учётом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ, — ответил Зайнетдинов.

Также для привлечения миротворцев в ОДКБ должно быть сделано обращение, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение российских миротворцев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет способствовать деэскалации конфликта. В интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» он подчеркнул, что считает политическое решение в регионе возможным.

Министр заявил, что не разделяет позицию Турции по Нагорному Карабаху. По его словам, действия Анкары должны быть прозрачны также, как во время конфликта в Сирии.

NEWS.ru писал, что Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Карабахе и подтвердили необходимость выполнения московских договорённостей. Разговор прошёл по инициативе Баку.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.