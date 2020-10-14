Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ef335de0-0e03-11eb-a843-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Jeyhun Bayramov/facebook.com

Российский министр иностранных дел провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны подтвердили необходимость выполнения московских договорённостей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.