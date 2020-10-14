Алиев: «Мы не враги для армянского народа»

https://static.news.ru/photo/1f3b4580-0e03-11eb-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского, и добавил, что «любая война заканчивается миром».

Азербайджан — многонациональная страна, тысячи армян живут в Баку и других частях Азербайджана. Они тоже наши граждане, это придаёт нам силы. Пусть они не волнуются, они будут жить лучше, безопаснее. Мы создадим там инфраструктуру, рабочие места. Мы не враги для армянского народа, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

Он также сообщил, что считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта и пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ. Алиев также заявил, что допускает возможность введения миротворцев в регион.

Ранее сегодня сообщалось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ с коллегами из Азербайджана и Армении, а также о звонке министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова главе МИД РФ. Этому предшествовали 10-часовые консультации в Москве, итогом которых стало соглашение о прекращении огня. Перемирие должно было наступить 10 октября. Однако почти сразу и Баку, и Ереван начали обвинять друг друга в провокациях.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.