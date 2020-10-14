Цеков: Россия может направить миротворцев в Нагорный Карабах

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Российские власти могут направить своих миротворцев в Нагорный Карабах для сохранения режима прекращения огня.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал сенатор Сергей Цеков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение российских миротворцев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поспособствовало бы деэскалации конфликта. Министр считает, что в регионе возможно добиться политического урегулирования вопроса.

NEWS.ru писал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев пообещал разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Политик считает, что армянский и азербайджанский народы нужно подготовить к мирному сосуществованию в регионе после окончании конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.