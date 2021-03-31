Алиев оценил риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/e2c391e8-92cd-11eb-81c2-96000091f725_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Риски обострения ситуации на территории Нагорного Карабаха являются минимальными. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства в четверг, 1 апреля, встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Фрагмент беседы был показан по местному государственному телеканалу АзТВ.

В частности, Алиев и Оверчук обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент поделился своими мыслями по поводу гипотетической эскалации конфликта.

Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные, — заявил национальный лидер Азербайджана.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, уверенность в том, что карабахский конфликт является решённым, выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что в настоящее время на карте мира нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.