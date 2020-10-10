Алиев: Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Карабаху

https://static.news.ru/photo/7acd0436-0ba3-11eb-8ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/azpresident

Азербайджанская сторона готова незамедлительно начать переговоры с Арменией по Карабаху. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также отметил, что по итогам трёхсторонних переговоров в Москве предполагается вывод армянских сил из Карабаха.

Мы готовы начать завтра, поэтому всё зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно, — сказал он в интервью РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана позитивно оценил переговоры по нагорнокарабахскому конфликту в Москве.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.