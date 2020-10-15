Алиев: армянская и азербайджанская общины должны жить мирно в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ec9e6b2a-0efc-11eb-acc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины.

В ходе интервью РИА Новости глава страны напомнил, что оба народа живут мирно «и в других населённых пунктах Азербайджана».

В Баку есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий. Почему бы этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома, — добавил Алиев.

Ранее президент Азербайджана обещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе после окончания боевых действий. Алиев также заявил, что допускает возможность введения миротворцев в регион.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.