Аэропорт Алма-Аты возобновил работу

Международный аэропорт Алма-Аты 13 января возобновил работу. Первый гражданский рейс с пассажирами прибыл туда из Нур-Султана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Из воздушной гавани Алма-Аты также вылетел первый пассажирский рейс в столицу Казахстана Нур-Султан. В общей сложности на 13 января запланировано порядка восьми рейсов между городами.

Кроме того, в аэропорту совершил посадку первый гражданский рейс из-за рубежа. Самолёт компании Air Astana прибыл в Алма-Ату из Антальи, передаёт Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полёты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду с 15 января. В дальнейшем самолёты компании будут совершать ежедневные рейсы в Нур-Султан. О возобновлении полётов в Алма-Ату, Актау и Шымкент перевозчик сообщит дополнительно.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.