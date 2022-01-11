«Аэрофлот» возобновит полёты в Казахстан с 15 января

«Аэрофлот» с 15 января возобновит полёты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду. Об этом сообщает пресс-служба российского перевозчика.

В дальнейшем полёты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании. О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент «Аэрофлот» проинформирует дополнительно, — говорится в сообщении компании.

Пассажиры, которые не смогли оформить возврат на отменённые ранее рейсы, могут связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы.

Накануне Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что авиасообщение с Нур-Султаном восстановлено полностью, за исключением рейсов Lufthansa и Tukrish Airlines.

Также приступил к работе железнодорожный вокзал столицы республики. Люди возвращаются сейчас по железной дороге в столицу и другие города после массовых беспорядков.

Протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года. Люди вышли на улицы протестовать против двойного роста цен на сжиженный газ. Акции в результате переросли в массовые беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате, где началось мародёрство, разрушение магазинов, аптек, банков. Был захвачен и аэропорт Алма-Аты.

Ранее подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за последние сутки взяли под охрану ещё пять соцобъектов в Казахстане. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.