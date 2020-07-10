Адвокат Бабарико назвал прозвучавшие по ТВ обвинения абсурдными

https://static.news.ru/photo/04e3e662-c27f-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Адвокат находящегося в СИЗО КГБ претендента на пост президента Белоруссии и бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский 9 июля прокомментировал обвинения в адрес своего подзащитного, прозвучавшие по государственному телевидению.

Накануне гостелеканал ОНТ показал сюжет по «делу Белгазпромбанка». В материале заявлялось, что финансовая организация была «инструментом для обогащения руководства». В качестве спикера выступил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. Он заявил, что о причастности к инкриминируемым по делу всех фигурантов есть неопровержимые доказательства. По словам Бычека, Бабарико и другие руководители банка ставили бизнесменам условие, согласно которому «откат» был залогом успешного решения вопросов о кредитовании компаний на выгодных условиях.

Как отметил адвокат Бабарико, после выхода видеоматериала всё происходящее выглядит ещё абсурднее. Теперь, сказал Лаевский, появился простор для ответа, который не заставит себя ждать.

По мнению юриста, не нужно «показывать кино, если хватает доказательств». Он заявил, что раз «фильм вышел, то грош цена сценарию». Лаевский подчеркнул, что пустить пару предложений с доказательствами на видео, и совсем другое — обосновать достаточность этих претензий в суде.

Рецепт кино прост: подписки о неразглашении, взятые с защиты, что затрудняет опровержение, монтаж, ведь есть столько неудобных для кино моментов, закадровый текст, призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать, — написал юрист в Facebook.

Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.